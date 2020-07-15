Красніков по закінченню сезону залишить Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.
Віцепрезидент київського Динамо Євген Красніков по закінченню сезону залишить столичний клуб.
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
Трансферна політика Євгена Краснікова не знайшла відгуку в структурі Динамо. Також функціонер не має особливого впливу на клубні справи.
По завершенні сезону відбудеться зустріч, на якій буде залагоджено формальності з приводу завершення співпраці.
Нагадаємо, що офіційно функціонер став співпрацювати з Динамо в серпні 2018 року.
Раніше, Красніков назвав причини створення ФК Метал.