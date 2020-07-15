Красніков по закінченню сезону залишить Динамо

Функціонер не має особливого впливу на клубні справи

Віцепрезидент київського Динамо Євген Красніков по закінченню сезону залишить столичний клуб.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

Трансферна політика Євгена Краснікова не знайшла відгуку в структурі Динамо. Також функціонер не має особливого впливу на клубні справи.

По завершенні сезону відбудеться зустріч, на якій буде залагоджено формальності з приводу завершення співпраці.

Нагадаємо, що офіційно функціонер став співпрацювати з Динамо в серпні 2018 року.

Раніше, Красніков назвав причини створення ФК Метал.