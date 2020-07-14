Челліно влип у неприємності

Президент Брешії Массімо Челліно ледь не став жертвою пограбування.

Про це повідомляє Sky Italia.

Злодії накинулися на нього біля супермаркету в містечку Паденге, де він нещодавно купив будинок.

Один з грабіжників спробував вкрасти у бізнесмена годинник, але той ухилився і побіг до машини. У підсумку йому вдалося втекти, але без каліцтв не обійшлося - на прощання грабіжники зламали йому ніс.

Це не єдина неприємність для Челліно за останні тижні - його Брешія йде передостанньою в Серії А і ось-ось втратить останні шанси на збереження прописки в еліті.

Сам бізнесмен регулярно потрапляє в скандали ось уже третє десятиліття поспіль. Раніше він став знаменитим завдяки ексцентричній манері керівництва в Кальярі і Лідсі. В обох клубах у нього були проблеми з законом.

Раніше, Рома розгромила Брешію в 32 турі Серії А.