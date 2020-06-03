 Колишня модель Playboy придбала румунський клуб | Футбол | Champion.com.ua
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Колишня модель Playboy придбала румунський клуб

Вчора 23:29 425 0
Продан стала власником аутсайдера чемпіонату Румунії
Колишня модель Playboy придбала румунський клуб
#Румунія, #Продан

Джерело - Чемпіон.

Новим власником Германштадта стала колишня модель журналу для дорослих Playboy Анамарія Продан.

Про це повідомляє журналіст Емануель Рошу.

Після завершення кар'єри моделі красуня стала футбольним агентом. Нова команда Продан має серйозні фінансові проблеми.

У чемпіонаті Румунії Германштадт перебуває на 9-й сходинці, відстань до зони вильоту становить лише три очки.

Раніше, міністр спорту Румунії зганьбився у прямому ефірі.

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