Колишня модель Playboy придбала румунський клуб

Новим власником Германштадта стала колишня модель журналу для дорослих Playboy Анамарія Продан.

Про це повідомляє журналіст Емануель Рошу.

Після завершення кар'єри моделі красуня стала футбольним агентом. Нова команда Продан має серйозні фінансові проблеми.

BREAKING NEWS: Playmate Anamaria Prodan is the new owner at FC Harmannstadt! You see the great suit with ROSES attached to it at her first visit on the pitch. The fun is about to begin! pic.twitter.com/VRAX29NAYV