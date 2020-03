Зінченко вийде у стартовому складі МанСіті на дербі проти МЮ

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі команди на матч 29-го туру АПЛ проти Манчестера Юнайтеда.

Про це повідомляє прес-служба клубу МанСіті.

Your City team to take on United! 🙌



Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Bravo, Walker, Jesus, Silva, Mendy, Mahrez, E Garcia



