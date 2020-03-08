Зінченко вийде у стартовому складі МанСіті на дербі проти МЮ

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі команди на матч 29-го туру АПЛ проти Манчестера Юнайтеда.
Про це повідомляє прес-служба клубу МанСіті.
Your City team to take on United! 🙌— Manchester City (@ManCity) March 8, 2020
Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Bravo, Walker, Jesus, Silva, Mendy, Mahrez, E Garcia
⚽️ @haysworldwide
🔵 #MUNMCI #ManCity pic.twitter.com/YtlDwVaRYY
Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів 17 матчів за МанСіті у всіх турнірах, відзначившись одним голом.
Нагадаємо, Манчестер Сіті обміняє Стоунза на захисника Евертона.
Також, конкурент Зінченка пропустить матч-відповідь з Реалом.