Зінченко вийде у стартовому складі МанСіті на дербі проти МЮ

Матч розпочнеться сьогодні о 18:30

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі команди на матч 29-го туру АПЛ проти Манчестера Юнайтеда.

Про це повідомляє прес-служба клубу МанСіті.

Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів 17 матчів за МанСіті у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обміняє Стоунза на захисника Евертона.

Також, конкурент Зінченка пропустить матч-відповідь з Реалом.