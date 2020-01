Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч із Пармою на лаві запасних.

Стартовий склад Аталанти:

💪 La prima formazione dell’anno!

👥 Here’s your first Starting XI of 2020!#AtalantaParma #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/GtAcB56S1r