 За Миколенком пильно слідкують у Серії А, - скаут | Футбол | Champion.com.ua
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За Миколенком пильно слідкують у Серії А, - скаут

Сьогодні 16:29 359 0
За Миколенком пильно слідкують у Серії А, - скаут
Алекс Великих
#миколенко, #серія а

Джерело - Gazeta.ua.

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко найближчим часом може перебратися в чемпіонат Італії.

Про це заявив скаут Кальярі Алекс Великих.

"Найближчим часом до ТОП-чемпіонату може перебратися Віталій Миколенко. За ним дуже пильно слідкують в Італії. Можливо він переїде на Апеніни з українським тренером", - зауважив фахівець.

Нагадаємо, Миколенка було визнано найкращим молодим футболістом України 2019 року. Також була інформація про інтерес до молодого захисника з боку Манчестер Сіті та Фенербахче.

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