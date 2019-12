Сьогодні, 22 грудня, Аталанта прийматиме Мілан у рамках 17 туру італійської Серії А.

Головні тренери визначилися зі стартовим складами команд.

Українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок зі стартових хвилин.

🔥 Scendiamo in campo così!

👆 Your Atalanta XI to face Milan!#AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/QVivL51A4l