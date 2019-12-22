Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 грудня, Аталанта прийматиме Мілан у рамках 17 туру італійської Серії А.
Головні тренери визначилися зі стартовим складами команд.
Українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок зі стартових хвилин.
🔥 Scendiamo in campo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 22, 2019
👆 Your Atalanta XI to face Milan!#AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/QVivL51A4l
Нагадаємо, Аталанта Маліновського зіграє матч у різдвяній формі.
Раніше, Маліновський вказав на прогрес в Аталанті.