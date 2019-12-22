Матч розпочнеться о 13:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, Аталанта прийматиме Мілан у рамках 17 туру італійської Серії А.

Головні тренери визначилися зі стартовим складами команд.

Українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок зі стартових хвилин.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського зіграє матч у різдвяній формі.

Раніше, Маліновський вказав на прогрес в Аталанті.