Короткочасний "Сухий закон": у Житомирі заборонили продавати алкоголь у день фіналу Кубка України

У Житомирі вирішили обмежити продаж алкогольних напоїв 14 травня, коли місто прийматиме фінал Кубку України між Шахтарем і Динамо.

Про це повідомила пресслужба міської ради Житомира.

Вказано, що таке рішення прийняла рада оборони Житомира. Тимчасово заборонять продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина та пива (у тому числі у скляній тарі) у торгівельних об’єктах, розташованих на території Центрального стадіону Житомира, а також на таких вулицях: Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська від будинків № 12 та № 15 до будинків № 30 та № 35.

Заборона триватиме у такі часові проміжки:

за 4 години до початку футбольного матчу;

під час проведення футбольного матчу;

протягом 2 годин після його завершення.

Нагадаємо, фінал Кубку України відбудеться цієї середи, 14 травня. У вирішальній грі зійдуться Шахтар і Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Динамо.