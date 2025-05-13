Короткочасний "Сухий закон": у Житомирі заборонили продавати алкоголь у день фіналу Кубка України
У Житомирі вирішили обмежити продаж алкогольних напоїв 14 травня, коли місто прийматиме фінал Кубку України між Шахтарем і Динамо.
Про це повідомила пресслужба міської ради Житомира.
Вказано, що таке рішення прийняла рада оборони Житомира. Тимчасово заборонять продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина та пива (у тому числі у скляній тарі) у торгівельних об’єктах, розташованих на території Центрального стадіону Житомира, а також на таких вулицях: Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська від будинків № 12 та № 15 до будинків № 30 та № 35.
Заборона триватиме у такі часові проміжки:
- за 4 години до початку футбольного матчу;
- під час проведення футбольного матчу;
- протягом 2 годин після його завершення.
Нагадаємо, фінал Кубку України відбудеться цієї середи, 14 травня. У вирішальній грі зійдуться Шахтар і Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Динамо.