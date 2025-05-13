Зірковий ексодноклубник Шевченка отримав роботу в іранському клубі

Легендарний нідерландський футболіст Кларенс Зеєдорф став спортивним радником в іранському клубі Естеглал.

Про це повідомляє Tehrantimes.com.

"З огляду на великі плани Persian Gulf Holding щодо створення сильного Естеглала та за підтримки ради директорів клубу, особливо шановного голови правління, ми протягом останніх двох місяців вели переговори з паном Зеєдорфом, щоб скористатися його досвідом у різних сферах", – сказав представник клубу Назарі Джойбарі.

Зауважимо, що Зеєдорф прийняв іслам після того, як одружився з представницею Ірану Софією Макраматі.

49-річний Кларенс входить до ради директорів Нідерландської футбольної асоціації (KNVB). За кар'єру футболіста грав за "Аякс", "Сампдорію", "Реал", "Інтер", а з 2002 по 2012 рік виступав за "Мілан".

Нагадаємо, Андрій Шевченко включав Зеєдорфа до символічної збірної Мілана з гравців, з якими він разом виступав за "россонері".