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Вайлдер назвав свій наулюбленіший нокаут

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 11:40
Вайлдер назвав свій наулюбленіший нокаут
Деонтей Вайлдер
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що своїм наулюбленішим нокаутом вважає дострокову перемогу над Домініком Брізілом у травні 2019 року.

Його слова передає SecondsOut.

"Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Бризилом завжди буде моїм коханим через напругу та історію, яка до нього привела.

Мені дійсно брехали про багато речей, і, знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на прес-конференції, намагаються судити мене з того, ким я є", – сказав Вайлдер.

"Бронзовий бомбардувальник" у тому поєдинку зумів нокаутувати суперника ще в першому раунді.

Нагадаємо, нещодавно Деонтей натякнув, що хоче провести бій проти Франсіса Нганну. 

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