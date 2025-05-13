Вайлдер назвав свій наулюбленіший нокаут

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що своїм наулюбленішим нокаутом вважає дострокову перемогу над Домініком Брізілом у травні 2019 року.

Його слова передає SecondsOut.

"Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Бризилом завжди буде моїм коханим через напругу та історію, яка до нього привела.

Мені дійсно брехали про багато речей, і, знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на прес-конференції, намагаються судити мене з того, ким я є", – сказав Вайлдер.