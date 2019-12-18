Джерело - Footballhub.
Український півзахисник Руслан Маліновський в Аталанті має можливість прогресувати.
Про це розповів сам гравець.
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"Після 6 місяців в Аталанті я вважаю, що потрапив в амбітний клуб, де є можливість добре готуватися до матчів і прогресувати. Крім того, у нас особлива атмосфера домашніх ігор, і всім суперникам важко тут. Не дарма ми забиваємо багато голів в кінці матчів", - розповів Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський забив у другому матчі поспіль.