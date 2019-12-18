Український півзахисник Руслан Маліновський в Аталанті має можливість прогресувати.

Про це розповів сам гравець.

Важливо: Маліновський подорожчав на 1,5 мільйони євро

"Після 6 місяців в Аталанті я вважаю, що потрапив в амбітний клуб, де є можливість добре готуватися до матчів і прогресувати. Крім того, у нас особлива атмосфера домашніх ігор, і всім суперникам важко тут. Не дарма ми забиваємо багато голів в кінці матчів", - розповів Маліновський.