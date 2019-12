Аталанта Маліновського зіграє матч у різдвяній формі

Аталанта в останньому матчі 2019 року з Міланом вийде у різдвяній зеленій формі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

На формі також помітний силует ялинки.

👕 Domenica #Atalanta in campo con la maglia #ChristmasMatch 🎄 edizione limitata!

Da oggi #18dicembre solo al nostro Official Store! 🎁



👕 #AtalantaMilan is Christmas Match!

This limited edition shirt is available from now at our Store! 🎁#AtalantaStore #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0ZEvofv2NR