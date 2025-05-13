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Стала відома потенційна зарплата Судакова в Наполі – ЗМІ

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 12:20
Стала відома потенційна зарплата Судакова в Наполі – ЗМІ
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Донецький Шахтар та Наполі продовжують переговори щодо трансферу хавбека "гірників" Георгія Судакова, а ЗМІ вже назвали потенційну зарплату українського футболіста в Італії.

Про це повідомляє Calcionapoli1926.

На столі Судакова лежить контракт на п'ять років, згідно з яким його заробіток становитиме 2 мільйоні євро за сезон.

Донецький клуб готовий продати свого футболіста за 40 млн євро, а наразі тривають переговори щодо бонусів та системи виплати трансферної вартості.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний висловився про перспективи 22-річного півзахисника.

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