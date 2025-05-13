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Манчестер Сіті готується до трансферного літа: на прицілі хавбек Мілана та захисник Ньюкасла

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 11:51
Манчестер Сіті готується до трансферного літа: на прицілі хавбек Мілана та захисник Ньюкасла
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Манчестер Сіті готується до літнього трансферного вікна та вже окреслив певні побажання щодо майбутніх підписань.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, "містяни" націлились на трансфер хавбека Мілана Тіджані Рейндерса, чия трансферна вартість оцінюється понад 55 млн євро. В Італії очікуються, що футболіст зможе побити трансферний рекорд Кака, якого продали в Реал за 57 млн.

Цього сезону Рейндерс став одним з лідерів Мілана, забивши 15 м'ячів та віддавши п'ять результативних передач у 51 матчі за "россонері".

Окрім того, Сіті готові поборотись за Тіно Лівраменто з Ньюкасла. Контракт захисника з "сороками" розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 35 млн євро.

Фабріціо Романо також повідомляє, що екскапітан команди Гвардіоли Кайл Вокер точно залишить клуб, навіть якщо Мілан вирішить не залишати у своєму складі орендованого гравця.

Раніше повідомлялось, що у послугах Рейндерса зацікавлений інший топклуб Європи.

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