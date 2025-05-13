Манчестер Сіті готується до трансферного літа: на прицілі хавбек Мілана та захисник Ньюкасла

Манчестер Сіті готується до літнього трансферного вікна та вже окреслив певні побажання щодо майбутніх підписань.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, "містяни" націлились на трансфер хавбека Мілана Тіджані Рейндерса, чия трансферна вартість оцінюється понад 55 млн євро. В Італії очікуються, що футболіст зможе побити трансферний рекорд Кака, якого продали в Реал за 57 млн.

Цього сезону Рейндерс став одним з лідерів Мілана, забивши 15 м'ячів та віддавши п'ять результативних передач у 51 матчі за "россонері".

Окрім того, Сіті готові поборотись за Тіно Лівраменто з Ньюкасла. Контракт захисника з "сороками" розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 35 млн євро.

Фабріціо Романо також повідомляє, що екскапітан команди Гвардіоли Кайл Вокер точно залишить клуб, навіть якщо Мілан вирішить не залишати у своєму складі орендованого гравця.

🚨🔵 Tino Livramento, among options under consideration at Manchester City for right back position.



There’s a four-men shortlist for that position with City set to decide ahead of Club World Cup.



Kyle Walker will 100% leave the club, even if AC Milan won’t buy him. pic.twitter.com/daBe21FOUf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Раніше повідомлялось, що у послугах Рейндерса зацікавлений інший топклуб Європи.