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Вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця

Сьогодні 13:24 112 0
Українець набрав 90 відсотків
Вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники Аталанти визнали Руслана Маліновського найкращим футболістом команди у жовтні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба клубу у Twitter.

У фінальному голосуванні вболівальників Руслан Маліновський випередив Луїса Мюріель і був визнаний кращим футболістом бергамського команди в жовтні.

Півзахисник збірної України отримав 90 відсотків голосів, а його конкурент - 10%.

У минулому місяці Маліновський провів у складі Аталанти п'ять матчів і забив один гол.

Раніше, Аталанта з Маліновським знищила Удінезе у 9 турі Серії А.

Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.

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