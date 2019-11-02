Вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця

Українець набрав 90 відсотків

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники Аталанти визнали Руслана Маліновського найкращим футболістом команди у жовтні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба клубу у Twitter.

У фінальному голосуванні вболівальників Руслан Маліновський випередив Луїса Мюріель і був визнаний кращим футболістом бергамського команди в жовтні.

Півзахисник збірної України отримав 90 відсотків голосів, а його конкурент - 10%.

У минулому місяці Маліновський провів у складі Аталанти п'ять матчів і забив один гол.

Раніше, Аталанта з Маліновським знищила Удінезе у 9 турі Серії А.

Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.