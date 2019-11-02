Вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця

Джерело - Чемпіон.
Вболівальники Аталанти визнали Руслана Маліновського найкращим футболістом команди у жовтні 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба клубу у Twitter.
У фінальному голосуванні вболівальників Руслан Маліновський випередив Луїса Мюріель і був визнаний кращим футболістом бергамського команди в жовтні.
Півзахисник збірної України отримав 90 відсотків голосів, а його конкурент - 10%.
🥇 Man of the Month Ottobre by #ItalianOptic— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 1 листопада 2019 р.
🏆 La Finale#GoAtalantaGo ⚫️🔵
У минулому місяці Маліновський провів у складі Аталанти п'ять матчів і забив один гол.
Раніше, Аталанта з Маліновським знищила Удінезе у 9 турі Серії А.
Нагадаємо, Маліновський міг перейти до іншого клубу італійської Серії А.