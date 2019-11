Вболівальники Аталанти визнали Маліновського найкращим гравцем місяця

Вболівальники Аталанти визнали Руслана Маліновського найкращим футболістом команди у жовтні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба клубу у Twitter.

У фінальному голосуванні вболівальників Руслан Маліновський випередив Луїса Мюріель і був визнаний кращим футболістом бергамського команди в жовтні.

Півзахисник збірної України отримав 90 відсотків голосів, а його конкурент - 10%.

🥇 Man of the Month Ottobre by #ItalianOptic

🏆 La Finale#GoAtalantaGo ⚫️🔵