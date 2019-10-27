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Аталанта з Маліновським знищила Удінезе, Наполі втратив очки в матчі зі СПАЛом. Результати 9 туру Серії А

Сьогодні 18:13 439 0
Українець з'явився на полі у другому таймі
Аталанта з Маліновським знищила Удінезе, Наполі втратив очки в матчі зі СПАЛом. Результати 9 туру Серії А
#Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, відбулися поєдинки 9 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 жовтня, 9 тур

Болонья - Сампдорія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Паласіо, 1:1 - 64 Габбіядіні, 2:1 - 78 Бані

Аталанта - Удінезе 7:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 12 Окака, 1:1 - 21 Ілічич, 2:1 - 35 Мюріель(П), 3:1 - 43 Ілічич, 4:1 - 48 Мюріель, 5:1 - 52 Пашалич, 6:1 - 75 Муріель, 7:1 - 83 Траоре

СПАЛ - Наполі 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Мілік, 1:1 - 16 Куртич

Торіно - Кальярі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Нандес, 1:1 - 69 Дзадза

Нагадаємо, Інтер не зміг здолати Парму.

Раніше Ювентус не зміг переграти Лечче Шахова.

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