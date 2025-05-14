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Динамо Київ та Шахтар зустрінуться у фінальному матчі Кубку України

Станіслав Лисак — 14 травня 2025, 08:16
Динамо Київ та Шахтар зустрінуться у фінальному матчі Кубку України

Сьогодні, 14 травня, донецький Шахтар та київське Динамо визначать між собою переможця Кубку України сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні Житомира. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути фінальний матч безплатно можна на YouTube-каналі УПЛ ТБ, у прямій трансляції на всіх доступних платформах, а також на телеканалі "MEGOGO Спорт", який транслюється через ефірне телебачення (Т2).

Окрім того, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Кубок України з футболу
14 травня, фінал

18:30 Шахтар Донецьк – Динамо Київ

У півфінальних поєдинках Динамо впевнено здолало чернівецьку Буковину з рахунком 4:1, а Шахтар лише в додатковий час переграв житомирське Полісся – 1:0.

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Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

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