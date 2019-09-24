У Росії прокоментували можливе недопущення на чемпіонат світу

РФС дав коментар

З боку ФІФА, УЄФА і WADA немає претензій до РФС.

Про це заявив директор з комунікацій РФС Кирило Мельников.

"Як ми розуміємо, питання зараз виникли до антидопінговим структурам, що працюють в Росії. Ніяких претензій до РФС з боку ФІФА, УЄФА і WADA немає. Сподіваємося, що російський спорт буде представлений на міжнародних змаганнях без будь-яких обмежень", - сказав Мельников.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА. Російській стороні запропоновано в тритижневий термін підготувати і надати пояснення невідповідностей. У разі відсторонення російської організації покарання може торкнутися всіх спортивних змагань, що діють за кодексом WADA, включаючи чемпіонати світу з футболу.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.