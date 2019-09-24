Збірну Росію можуть не допустити на чемпіонат світу із футболу

Збірна Росії з футболу може пропустити наступний чемпіонат світу

Збірна Росії може пропустити чемпіонат світу з футболу-2022 в Катарі в разі відсторонення Російського антидопінгового агентства.

Про це повідомляє ВВС.

Московську антидопінгову лабораторію підозрюють у підробках даних спортсменів, перш ніж передати їх до Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Російській стороні запропоновано в тритижневий термін підготувати і надати пояснення невідповідностей.

У разі відсторонення російської організації покарання буде поширюватися на всі спортивні змагання, що діють за кодексом WADA, включаючи чемпіонати світу з футболу.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.

Також, російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу.