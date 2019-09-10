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Збірну України чекає перевірка призерами Олімпіади

Сьогодні 11:09 418 0
Аналітики Parimatch дають 55% на те, що виграє збірна України.
Збірну України чекає перевірка призерами Олімпіади
#Україна, #Нігерія

Джерело - Чемпіон.

Після матчу відбору Євро-2020 збірну України 10 вересня чекає не менш відповідальна гра з Нігерією.

Так, це спаринг, від результату якого нічого не буде залежати, але суперник досить серйозний і поступатися йому у рідних стінах ніхто не захоче. Тим більше, що матч буде благодійним. До гри на сторінці УАФ пройде аукціон, переможець якого отримає футболку будь-якого з гравців української команди. До речі, форма нашої збірної буде незвичайною - білого кольору.

Виручені кошти з аукціону, а також від частини проданих квитків на матч, підуть на лікування 16-го Микити Малецького. У нього була діагностована злоякісна пухлина головного мозку, юнака прооперували і зараз він проходить курс подальшого лікування.

Сам матч відбудеться у Дніпрі, де збірна України не гостювала вже досить давно, та й після пониження Дніпра у класі вболівальники встигли скучити за великим футболом. Зараз дніпряни знову представлені в Прем'єр-лізі і приїзд національної команди буде для жителів міста приємним бонусом.

Як ми вже відзначили, Нігерія - серйозний суперник. В її складі є гравці з усіх топ-5 чемпіонатів Європи, а очолює команду досвідчений німець Гернот Рор. Нігерія тричі вигравала Кубок Африки (у цьому році здобула бронзові медалі цього турніру), а також займала перше місце на Олімпіаді в Атланті-96 (бронза Ігор в Ріо 2016). Що ж стосується шансів на перемогу, то аналітики Parimatch дають 55% на те, що виграє збірна України і 26% на те, що гра завершиться внічию.

Для підопічних Андрія Шевченка це відмінний привід випробувати свої сили, втім, не виключено, що на поле можуть вийти ті, у кого до цього було не так багато ігрової практики. У складі чимало молоді, яка рветься в бій і не упустить шанс показати себе.

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