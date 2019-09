Визначився найкращий гравець Зорі у серпні

View this post on Instagram

👏 Богдан Леднев - лучший игрок "Зари" в августе, по версии болельщиков! А у нас завершилось голосование на звание лучшего в составе нашей команды в минувшем месяце. На протяжении всей недели Вы, дорогие болельщики, голосовали в наших соц.сетях, и уверенную победу одержал Богдан Леднев. На 2 месте расположился Богдан Михайличенко, а "бронза" досталась Назарию Русину! Поздравляем нашего 17-го номера с победой, и благодарим всех, кто принял участие в голосовании! 😉 #зоря #зорялуганськ #заря #зарялуганск