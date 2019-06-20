Роналду витратив значну суму на відпочинок в Греції

Португальський футболіст провів тиждень з сім'єю на розкішній віллі

Нападник збірної Португалії і Ювентуса Кріштіану Роналду разом з сім'єю провів відпочинок після закінчення сезону на розкішній віллі в Греції, витративши 56 тисяч євро.

Про це повідомляє JALEOS.

Кріштіану Роналду з Джорджіною Родрігес і дітьми зупинилися на ексклюзивній віллі Methoni Royal, площею 630 квадратних метрів і ціною 8000 євро за ніч.

Будинок розташований в декількох метрах від золотого піщаного пляжу Дюни в оточенні доглянутих садів. Це резиденція з трьома спальнями і величезним басейном, фото з якого поділилася Джорджіна Родрігес у своєму Instagram.

Крім того, готель пропонує цілодобові послуги дворецького, трансфер в аеропорт і, для охочих, послуги досвідченого шеф-кухаря, який готує сніданок, обід, вечеря і барбекю на віллі. Мабуть, його послугами сім'я користувалася, щоб відсвяткувати день народження старшого сина Кріштіану-молодшого.

Джерело - JALEOS.