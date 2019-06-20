Роналду витратив значну суму на відпочинок в Греції

Нападник збірної Португалії і Ювентуса Кріштіану Роналду разом з сім'єю провів відпочинок після закінчення сезону на розкішній віллі в Греції, витративши 56 тисяч євро.
Про це повідомляє JALEOS.
Кріштіану Роналду з Джорджіною Родрігес і дітьми зупинилися на ексклюзивній віллі Methoni Royal, площею 630 квадратних метрів і ціною 8000 євро за ніч.
Будинок розташований в декількох метрах від золотого піщаного пляжу Дюни в оточенні доглянутих садів. Це резиденція з трьома спальнями і величезним басейном, фото з якого поділилася Джорджіна Родрігес у своєму Instagram.
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Крім того, готель пропонує цілодобові послуги дворецького, трансфер в аеропорт і, для охочих, послуги досвідченого шеф-кухаря, який готує сніданок, обід, вечеря і барбекю на віллі. Мабуть, його послугами сім'я користувалася, щоб відсвяткувати день народження старшого сина Кріштіану-молодшого.
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Y así hemos acabado este especial y hermoso día. Feliz cumpleaños al príncipe de la casa❤️ Te amamos 👨👩👧👦#family #love #happybirthday
Джерело - JALEOS.