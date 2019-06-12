Голкіпер Челсі перейшов у Брагу

Брага була першою командою в його кар'єрі

Голкіпер англійського Челсі Едуардо став гравцем португальської Браги.

Про це повідомляє dn.pt.

За інформацією джерела, 36-річний воротар розірвав контракт з Челсі і підписав 2-х річну угоду з португальською Брагою, першою командою в його кар'єрі.

Едуардо став гравцем лондонського Челсі в 2016 році. Минулий сезон він провів в оренді в голландському Віттесе, за який зіграв 34 матчі, і пропустив 47 голів.

Також, він виступав за такі клуби, як загребське Динамо, Дженоа, Істанбул ББ і Бенфіка.

Нагадаємо, Бенітес може очолити Челсі.

Також, Челсі попрощалося з Азаром добіркою найкращих голів бельгійця.

Джерело - dn.pt.