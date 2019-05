Ліга Європи. Фінал

29 травня, 22:00. Стадіон Олімпійський, Баку

Челсі - Арсенал

Намагався Арсенал забити другий гол, але Челсі сьогодні тріумфатор! "Аристократи" - чемпіони Ліги Європи сезону 2018/19.

90' Знову непоганий розіграш м'яча від гравців Арсеналу, але до гострого удару справа не дійшла.

90' Три хвилини додав головний арбітр до основного часу.

90' Черговий кутовий заробляє Арсенал, але швидкий розіграш ні до чого не призвів.

89' Відразу Едена заміняють, на поле вийшов Заппакоста.

88' Азар отримав пошкодження, тримається за ногу бельгієць.

86' Ляказетт пробивав, але трохи вище воріт.

85' Небезпечний штрафний заробили гравці Арсеналу.

84' Ще один супермомент в "канонірів" Віллок вийшов сам на сам з Кепою, все зробив правильно, але трохи не влучив у ворота.

83' Неймовірний момент в Арсеналу, Ляказетт змарнував вихід 1 на 1, а потім Обамеянг влучив у захисника після добивання.

81' Аспілікуета мав неймовірну можливість забити гол, Азар йому видав ідеальну передачу в штрафному майданчику, але іспанець трохи не влучив у площину воріт.

80' Вілліан знову пробивав, але зараз у підкаті Сократіс перевів м'яч на кутовий.

79' Невдало розіграли корнер підопічні Саррі.

78' Вілліан непогано протягнув м'яч у штрафний майданчик, пробив, але Чех перевів м'яч на кутовий.

76' Молодий Джо Віллок замінить Озіла. Недивлячись на те, що Арсенал поступається 4:1, німець дуже повільно покидав поле.

75' Обамеянг протягнув м'яч по флангу, вирішив пробити, але дуже не точно.

74' Неймовірну комбінацію провели гравці Челсі, в підсумку удар Азара парирував Чех.

73' Розчаровані вболівальники Арсеналу, подолали неймовірний шлях вони, а в підсумку побачили розгром своєї команди.

71' ГОООЛ! Азар ставить крапку в матчі! Азар відібрав м'яч, віддав пас на Жиру, той перекинув суперника і Еден в дотик пробив у кут воріт.

70' Сфолив Жиру в атаці, підшовхнувши суперника.

69' Вілліан вийшов на поле замість Педро.

68' ГООООЛ! Арсенал відквитав один гол! Виконували штрафний "каноніри", м'яч відскочив до Івобі, який потужним ударом з лету вразив ворота Кепи.

67' Подвійна заміна від Емері. Замість Монреаля виходить Гендузі, а Торрейру замінив Івобі.

65' ГОООЛ! Азар робить рахунок 3:0! Не вгадав Чех.

63' Пенальті у ворота Арсеналу назначає Роккі!

61' Арсенал має щось кардинально змінити, поки що другий тайм цілком за гравцями у синіх футболках.

59' ГОООЛ! Челсі подвоює перевагу. Азар отримав простір на лівому фланзі, прострілив у центр, де Педро в дотик, ідеально пробив у кут воріт.

58' Мейтленд-Найлс завдав удар по воротах суперника, але потрапив у Торрейру, який зміг зорієнтуватися на відскок і завдав постріл точно в Ковавича.

57' Жовту картку за розмови з головним арбітром зустрічі отримує Педро. Щось йому не сподобалося в суддівстві Роккі. Джанлука поки справляється у грі просто навідмінно.

55' Емерсон здорово зіграв у обороні і не дозволив суперникам заробити кутовий у стовідсотковій ситуації.

54' Розбігся прудконогий Азар по лівому флангу. Монреаль проти нього діяв і зумів змістити бельгійця на лівий край штрафного. Звідти подача Едена була точно в руки Чеху.

53' Значно пришвидшилася гра і помітно, що гравці почали грати більш розкуто.

52' Штрафний удар заробили футболісти Арсеналу. Колашинац виконав навіс з лівого флангу, де гравці атаки "канонірів" порушили правила проти Канте.

50' Зараз має гра засяяти новими фарбами. Чекаємо на атаки Арсеналу та контрнаступи Челсі.

49' ГООООЛ! Челсі відкриває рахунок у матчі! Емерсон зробив низьку подачу на Жиру, той склався і пробив головою у самий кут. 11 гол француза в Лізі Європи.

48' Черговий кутовий заробили граці Челсі. Азар подавав, але дуже слабка вийшла передача. Відбилися "каноніри".

47' З правого флангу прострілював Обамеянг. Від ноги Луїса м'яч полчетів до рук Кепи.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм, вирішив нічого не додавати арбітр. Рівну гру демонструють команди. Напочатку активніше грали підопічні Емері, наприкінці ініціативу перехопили гравці Челсі.

44' Ковачич намагався продертися до воріт суперника по лівому флангу, але розряджає обстановку біля своїх воріт Сократіс, вибиваючи м'яч за межі поля.

42' Активізувалися "пенсіонери" у другій половині першого тайму. Можливо це задумка Саррі, однак у нас виходить два дзеркально різних етапа матчу.

40' Було небезпечно, але Чех рятує! Пішла передача в центр від Азара на Жиру, який встиг зорієнтуватися і нанести удар по воротах "червоно-білих". У стрибку голкіпер відбив м'яч в бік від своїх воріт.

38' Незадоволений Сократіс тим, що Педро відверто тримав його руками, а суддівська колегія ніяк не відреагували на цей епізод, дозволивши суперникам продовжити зустріч.

35' Виконав з лівого флангу простріл Емерсон, і Жиру недбало підставив ногу під м'яч, направивши його лівіше воріт. До речі кажучи, в попередньому епізоді команди тільки вперше пробили у площину воріт.

34' Емерсон гарно увірвався в штрафну Арсеналу, після чого завдав удар чітко по центру воріт, і Чех в падінні відбив м'яч на лівий край штрафного. Рятує Петр свою команду.

33' Невдало розіграний корнер футболістами Челсі. Сфера після подачі Азара відскочила на Ковачича, який з-за меж штрафного завдав постріл набагато вище цілі.

32' Сократіс встигає підставити ногу під простріл з лівого флангу від Емерсона. М'яч пішов за лицьову лінію. Перший кутовий удар зараз подадуть і футболісти Челсі. Азар відправився встановлювати м'яч і виконувати подачу.

30' Сократіс встигає підставити ногу під простріл з лівого флангу від Емерсона. М'яч спланував за лицьову лінію. Перший кутовий удар зараз подадуть і футболісти Челсі. Азар відправився встановлювати м'яч і виконувати подачу.

29' Торрейра в центрі отримав м'яч, після чого просунувся до воріт і намагався викотити снаряд на Обамеянга, але не пройшла ця передача, ніби скрізь ноги пройшла сфера.

27' Джака пробив з дальньої дистанції. М'яч просвистів над поперечиною.

24' Чудовий забіг зробив Канте, прострілив на Жиру, але француз дуже незграбно зіграв. Хотів зіграти п'ятою, але вибив м'яч за межі поля.

22' Педро фолить на лівому фланзі, і це черговий свисток арбітра. Занадто багато зупинок. Але, разом з тим, і жовтих карток від італійського рефері ми поки не бачимо.

21' Набагато впевненіше виглядають "каноніри" в перші 20 хвилин, більше гостроти вони створюють біля чужих воріт.

19' Притримали Ляказетта в центрі поля гравці Челсі. Крістенсен зараз наступив на ногу французькому форварду Арсенала. Роккі знову змушений зупиняти зустріч.

17' Розігрували кутовий гравці Арсенала, але Давід Луїс вибив м'яч подалі.

16' В результаті Луїс при розіграші штрафного удару порушив правила в атаці проти опонента. Суддя вирішив віддати м'яч футболістам Арсеналу, які прямо зараз розпочнуть свій новий наступ.

15' Косельни збив Жиру неподалік від штрафного суперника. Штрафний удар, до воріт близько 23-х метрів. Буде подача, швидше за все.

13' Поки Арсенал активніше діє в атаці. Підопічні Саррі дуже важко виходять з оборони.

12' Азар намагався заробити штрафний удар для своєї команди, але занадто рано повалився на газон, що призвело до того, що рефері розвів руками.

10' Мейтленд-Найлс з правого флангу прострілив м'яч на ближню штангу. Кепа недбало відбив снаряд у сторону прямо на Обамеянга, який в дотик пробив поруч з лівою штангою. Зовсім трохи не вистачило "канонірам", щоб відкрити рахунок у цій зустрічі.

8' Крістенсен завалив зараз на газон Обамеянга. Торрейра після розіграшу м'яча не зміг утримати його в ногах і завалив знову Азара. Багато фолів на старті гри. Їх вже набралося 4.

7' Мейтленд-Найлс порушив правила проти Азара. Перший фол зафіксував головний арбітр матчу з Італії. Вся бригада суддів сьогодні саме з цієї країни.

5' Дуже спокійну гру демонструють команди, не форсують події на початку матчу.

3' Луїс виконав довгу діагональ з лівого флангу на правий край штрафного "канонірів". Петр Чех спокійно вийшов з воріт і зафіксував м'яч у своїх руках. Просто, зате дуже надійно зіграв ветеран Арсеналу.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи! Команди готові до фінальної битви!

Стали відомі стартові склади команд.

У фіналі Ліги Європи 2018/19 зустрінуться англійські Челсі та Арсенал.

Матч відбудеться сьогодні, 29 травня о 22:00 за київським часом у Баку.

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.

