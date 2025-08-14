НБА схвалила продаж Бостона за більш ніж 6 мільярдів доларів

Вчора, 13 серпня, відбулося засідання ради керівників клубів НБА, під час якого вона одноголосно схвалила угоду з продажу Бостон Селтікс за 6,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ліга заявила, що угода, як очікується, незабаром закриється, що зробить продаж Бостона найдорожчим в історії спорту. Попередній рекорд належав клубу НФЛ Вашингтон Коммандерс, який продали у 2023 році за 6,05 мільярда доларів.

У межах НБА рекордним є продаж Фінікс Санз у все тому ж 2023 році. Тоді Мет Ішбія придбав організацію за 4 мільярди доларів. Проте новий рекорд Селтікс буде побитий, коли рада керівників клубів НБА схвалить продаж Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів.

Нагадаємо, що у березні цього року група власників "кельтів" на чолі з Віком Гроусбеком домовилася про продаж франшизи Вільяму Чисхолму.

Коли угода закриється, Чісхолм стане володарем щонайменше 51% акцій клубу, а повний контроль він отримає у 2028 році за ціною, яка може довести загальну вартість до 7,3 мільярда.

Раніше стало відомо, що Вільяму Чісхолму довелося залучити інвестиції в розмірі одного мільярда доларів, щоб завершити придбання Бостона.