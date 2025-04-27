Більше 1500 тисячі на двох: статистика ударів Юбенк – Бенн

Британські боксери Кріс Юбенк-молодший і Конор Бенн влаштували знатний бій.

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Крісу Юбенку.

Уся зустріч пройшла активно й агресивно, що підтверджує і статистика ударів.

На двох спортсмени викинули більше 1500 ударів – 912 (367 дійшли до цілі) від Юбенка і 593 (215) на рахунку Бенна. Причому перевага на боці Кріса була як у джебах, так і в силових ударах.

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Нагадаємо, у Кривому Розі затримали колишнього відомого українського боксера середньої ваги Євгена Хитрова (20-2, 17 КО).