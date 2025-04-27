Гол Роналду допоміг Аль-Насру впевнено вийти в півфінал азійської Ліги чемпіонів
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Вчора, 26 квітня, Аль-Наср провів матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів АФК проти Йокогами.
Саудівський гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.
Дубль у складі переможців оформив Джон Дюран. Голами відзначилися і зірки Садіо Мане та Кріштіану Роналду.
Футбол – Ліга чемпіонів АФК
1/4 фіналу, 26 квітня
Йокогама – Аль-Наср 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 – Дюран (27), 0:2 – Мане (31), 0:3 – Роналду (38), 0:4 – Дюран (49), 1:4 – Ватанабе (53)
Нагадаємо, Кріштіану Роналду став одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.