Гол Роналду допоміг Аль-Насру впевнено вийти в півфінал азійської Ліги чемпіонів

Вчора, 26 квітня, Аль-Наср провів матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів АФК проти Йокогами.

Саудівський гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Дубль у складі переможців оформив Джон Дюран. Голами відзначилися і зірки Садіо Мане та Кріштіану Роналду.

Футбол – Ліга чемпіонів АФК

1/4 фіналу, 26 квітня

Йокогама – Аль-Наср 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Дюран (27), 0:2 – Мане (31), 0:3 – Роналду (38), 0:4 – Дюран (49), 1:4 – Ватанабе (53)

Нагадаємо, Кріштіану Роналду став одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.