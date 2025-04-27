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Мюллер встановив рекорд у Бундеслізі

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 01:28
Мюллер встановив рекорд у Бундеслізі
FCBayern

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зіграв свій 500-й матч у межах німецької Бундесліги.

Про це повідомляє OptaFranz.

35-річний німець зіграв у матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини проти Майнца (3:0). Мюллер став лише четвертим гравцем в історії Бундесліги, який зіграв 500 матчів в турнірі за один клуб.

Раніше цієї позначки досягли Карл-Гайнц Кербель (Айнтрахт), Манфред Кальтц (Гамбург) і Міхаель Ламек (Бохум).

У своїх зіграних 500 матчах Томас відзначився 150 голами та віддав 211 асистів.

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію після клубного чемпіонату світу на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Томаса 6 голів і 6 асистів у 39 матчах за Баварію в усіх турнірах.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Томас Мюллер

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