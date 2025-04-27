Мюллер встановив рекорд у Бундеслізі
FCBayern
Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зіграв свій 500-й матч у межах німецької Бундесліги.
Про це повідомляє OptaFranz.
35-річний німець зіграв у матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини проти Майнца (3:0). Мюллер став лише четвертим гравцем в історії Бундесліги, який зіграв 500 матчів в турнірі за один клуб.
Раніше цієї позначки досягли Карл-Гайнц Кербель (Айнтрахт), Манфред Кальтц (Гамбург) і Міхаель Ламек (Бохум).
У своїх зіграних 500 матчах Томас відзначився 150 голами та віддав 211 асистів.
Нагадаємо, Мюллер покине Баварію після клубного чемпіонату світу на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Томаса 6 голів і 6 асистів у 39 матчах за Баварію в усіх турнірах.