Британська бійка: огляд бою Юбенк – Бенн

Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 КО) влаштували яскраву бійку на "Тоттенгем Стедіум".

Переможцем одноголосним рішенням суддів став Кріс Юбенк-мл.

Всі 12 раундів були багатими на події. Обидва боксери небезпечно влучали як одиночними ударами, так і комбінаціями.

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Огляд бою Кріс Юбенк-мл – Конор Бенн

Нагадаємо, в андеркарді головного поєдинку Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО), який перемагав Юбенка, програв молодому та перспективному Аарону Маккенні.