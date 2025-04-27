Британська бійка: огляд бою Юбенк – Бенн
Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн
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Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 КО) влаштували яскраву бійку на "Тоттенгем Стедіум".
Переможцем одноголосним рішенням суддів став Кріс Юбенк-мл.
Всі 12 раундів були багатими на події. Обидва боксери небезпечно влучали як одиночними ударами, так і комбінаціями.
Детально ознайомитися зі статистикою ударів можна ТУТ.
Огляд бою Кріс Юбенк-мл – Конор Бенн
Нагадаємо, в андеркарді головного поєдинку Ліам Сміт (33-5-1, 20 КО), який перемагав Юбенка, програв молодому та перспективному Аарону Маккенні.