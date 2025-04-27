Барселона в овертаймі здолала Реал у фіналі Кубку Іспанії

Барселона обіграла мадридський Реал у фіналі Кубку Іспанії, який відбувся на "Олімпійському стадіоні" в Севільї.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Перший тайм був за Барселоною, яка повністю перегравала Реал. Свої моменти не використали Ямал та Кунде. Проте каталонців все ж відзначились голом – Педрі гарматним пострілом відправив м'яч у дев'ятку воріт Тібо Куртуа.

Реал запам'ятався великою кількістю порушень правил, подекуди це була відверто груба гра проти гравців каталонців. На це головний арбітр реагував стримано – жовту картку отримав лише Чуамені.

Після перерви головний тренер "вершкових" зробив одразу три заміни – випустивши спочатку Мбаппе, а згодом Модрича та Гюлера. Такі рішення змінили хід гри – "галактікос" заволоділи ініціативою, водночас Барселона відповідала контратаками.

У підсумку Реал зміг зрівняти рахунок та вийти вперед. Кіліан Мбаппе на 70-й хвилині майстерно пробив зі штрафного, м'яч від стійки влетів у ворота (1:1). За сім хвилин Чуамені головою замкнув подачу Гюлера з кутового (1:2).

Барселона за 6 хвилин до завершення гри зрівняла рахунок. Ямал вивів віч-на-віч з голкіпером Феррана Торреса, який реалізував свій шанс (2:2) та перевів гру в овертайм.

Вирішальний момент у грі стався на 116-й хвилині – Жуль Кунде перехопив передачу Луки Модрича, протягнув м'яч до штрафного майданчика та потужно пробив низом (3:2).

Кубок Іспанії

Фінал, 26 квітня

Барселона – Реал Мадрид 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Педрі, 1:1 – 70 Мбаппе, 1:2 – 77 Чуамені, 2:2 – 84 Торрес, 3:2 – 116 Кунде

Барселона виграла 32-й Кубок Іспанії, що є найкращим показником. У Реала – 20 перемог у турнірі.