Манчестер Сіті прилетів до Харкова. ФОТО

Манчестер Сіті прилетів до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Серед інших гравців до України прибув лідер МанСіті Кевін Де Брюйне, який щойно відновився після травми. Також у складі делегації українець Олександр Зінченко.

Англійський клуб перебуватиме у Харкові чотири дні.

Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті відбудеться 23 жовтня.

All smiles as we get on our way to Kharkiv! 🇺🇦



Let's see these same smiles on Tuesday please, lads! 😃 #mancity pic.twitter.com/vk2OT7FiA3