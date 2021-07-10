Вокер про фінал Євро: Ми високо підняли планку для майбутнього покоління

Збірна Англії зіграє з Італією в фіналі Євро-2020

Джерело - УЄФА.

На чемпіонаті світу 2018 у збірної Англії була молода, проте не досвідчена команда.

Про це заявив захисник "трьох левів" Кайл Вокер.

"Після чемпіонату світу кожен з нас грав у великих матчах за свої клуби. На чемпіонаті світу же у нас була яскрава, але молода команда, в якій далеко не всі на той момент виграли щось серйозне або брали участь в топових матчах", - заявив гравець.

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"Ми дуже високо підняли планку для майбутнього покоління, і сподіваюся, що вони зможуть підтримувати ці стандарти разом з тими досвідченими гравцями, які ведуть нас за собою, штовхають нас вперед", - сказав Уокер.

Нагадаємо, УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Євро-2020.