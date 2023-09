Чжилей: Ви хочете побачити, як я стулю пельку Ф'юрі?

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) має намір провести бій з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він заявив після перемоги над британцем Джо Джойсом (15-2, 14 КО).

‼️ Zhilei Zhang calls out Tyson Fury after KOing Joe Joyce and asks the crowd: "Do you wanna see me shut Tyson Fury up?" pic.twitter.com/0ug5g1L2Yh