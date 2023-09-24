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Чжилей: Ви хочете побачити, як я стулю пельку Ф'юрі?

Чжилей звернувся до публіки на Вемблі
Сьогодні 09:35 397 0
Чжилей: Ви хочете побачити, як я стулю пельку Ф'юрі?
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) має намір провести бій з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він заявив після перемоги над британцем Джо Джойсом (15-2, 14 КО).

"Ви хочете побачити, як я стулю пельку Тайсону Ф'юрі?", – сказав Чжилей.

Китаєць переміг нокаутом у 3-му раунді.

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