Хаос фанатів Гамбурга призвів до госпіталізації 25 людей, одна людина в критичному стані

Радість фанатів Гамбурга через довгоочікуване повернення до першої Бундесліги призвела до чисельних травм, одна з яких ризикує стати фатальною.

Про це повідомляє The Athletic.

Вчора, 10 травня, "червоноштанники" розгромили Ульм з рахунком 6:1, чим за тур до кінця чемпіонату гарантували собі підвищення у класі.

Одразу після фінального свистка натовп фанатів вибіг на футбольне поле, щоб відсвяткувати цю подію зі своїми улюбленцями. Але ця радість тисячі німців призвела до жертв.

Згідно з джерелом, в результаті святкування одразу 25 людей були госпіталізовані: п'ятеро з легкими пораненнями, 19 з серйозними пораненнями та один з пораненнями, що загрожують життю.

Seven years later. Hamburg are up. pic.twitter.com/acpdpZGtct — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) May 10, 2025

𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐄𝐒 in Hamburg last night as HSV return to the Bundesliga after seven years 🤯🤩 pic.twitter.com/B8dDu8FSbB — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 11, 2025

Crossbar down in Hamburg 😮



Wild scenes at the Volksparkstadion, as Hamburger SV fans celebrate the club’s return to the top flight after seven long years out of the Bundesliga.#nurderHSV #Aufstieg2025 pic.twitter.com/8zoAPEO7ua — Ultras Clips (@ultras_clips) May 11, 2025

Загалом 44 особи отримали медичну допомогу від 65 медичних працівників та працівників служби екстреної допомоги, які працювали на "Фолькспаркштадіоні".

Нагадаємо, що Гамбург ніколи не вилітав до другої Бундесліги. Це відбулося вперше за підсумками сезону-2017/18. Весь цей час клуб довго не міг повернутися до еліти німецького футболу.

Раніше легенда Баварії Томас Мюллер виступив із прощальною промовою перед фанатами мюнхенського колектива.