Хаос фанатів Гамбурга призвів до госпіталізації 25 людей, одна людина в критичному стані
Радість фанатів Гамбурга через довгоочікуване повернення до першої Бундесліги призвела до чисельних травм, одна з яких ризикує стати фатальною.
Про це повідомляє The Athletic.
Вчора, 10 травня, "червоноштанники" розгромили Ульм з рахунком 6:1, чим за тур до кінця чемпіонату гарантували собі підвищення у класі.
Одразу після фінального свистка натовп фанатів вибіг на футбольне поле, щоб відсвяткувати цю подію зі своїми улюбленцями. Але ця радість тисячі німців призвела до жертв.
Згідно з джерелом, в результаті святкування одразу 25 людей були госпіталізовані: п'ятеро з легкими пораненнями, 19 з серйозними пораненнями та один з пораненнями, що загрожують життю.
Загалом 44 особи отримали медичну допомогу від 65 медичних працівників та працівників служби екстреної допомоги, які працювали на "Фолькспаркштадіоні".
Нагадаємо, що Гамбург ніколи не вилітав до другої Бундесліги. Це відбулося вперше за підсумками сезону-2017/18. Весь цей час клуб довго не міг повернутися до еліти німецького футболу.
Раніше легенда Баварії Томас Мюллер виступив із прощальною промовою перед фанатами мюнхенського колектива.