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Переможець бою Ф’юрі - Нганну отримає спеціальний пояс

Бій відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії
Сьогодні 21:54 185 0
Переможець бою Ф’юрі - Нганну отримає спеціальний пояс
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну отримає спеціальний пояс.

Про це повідомляє Boxing on TNT Sports.

Презентація поясу відбулася на пресконференції Ф'юрі - Нганну.

Бій відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

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