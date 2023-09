Переможець бою Ф’юрі - Нганну отримає спеціальний пояс

Переможець бою між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну отримає спеціальний пояс.

Про це повідомляє Boxing on TNT Sports.

Презентація поясу відбулася на пресконференції Ф'юрі - Нганну.

Frank Warren introduces The Riyadh Championship belt 🏆



Gold is on the line for Tyson Fury and Francis Ngannou 🥊#FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/xK6Ag6RzaS