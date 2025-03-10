Відчула біль: Магучіх пояснила, чому не робила спробу встановити рекорд ЧЄ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на ЧЄ-2025 у приміщенні з результатом 1 м 99 см. Вона не захотіла спробувати встановити новий рекорд континентальної першості, оскільки відчула біль у п'яті.

Про це вона сказала для Суспільне Спорт.

"Я теж чекала на рекорд чемпіонатів Європи, але рада, що в мене є золота медаль і я захистила свій титул. На жаль, у другій спробі на 1.99 м я відчула біль у п'яті, тому ми вирішили закінчити змагання, щоб підійти здоровою до чемпіонату світу. Я сподіваюся, що часу до ЧС-2025 вистачить, але спочатку треба пройти огляд і подивитися, що це взагалі. Найголовніше – є золота медаль для України. У цей час ми боремося і доводимо, що сильні, незважаючи на все", – зізналася вона.

Рекорд належить німкені Хайке Генкель, яка встановила його на ЧЄ-1992. Вона зуміла показати результат 2 м 05 см.

Чемпіонат світу в приміщенні відбудеться з 21 до 23 березня цього року в китайському місті Нанкін.

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Для Ярослави це третє золото чемпіонату Європи поспіль. У 2021 році, коли подію приймало місто Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два роки в Стамбулі Магучіх для першого місця вистачило 1 м 98 см.

Вона повторила рекорд Розмарі Аккерман. Представниця НДР до сьогодні була єдиною спортсменкою у стрибках у висоту, яка вигравала ЧЄ в приміщенні тричі поспіль.