З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.
З’явився текст апеляції на результат бою з Олександром Усиком, яку команда британця Даніеля Дюбуа відправила до WBA.
Про це повідомив Ден Рафаель у Twitter.
"Через те, що, як стверджується в апеляції, були помилки у рішенні рефері бою Луїса Пабона, Дюбуа був несправедливо позбавлений свого законного статусу об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі.
Приблизно на 20-й секунді п’ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас, і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі.
Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усику було надано тривалий час на відновлення, який дозволив йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій", - йдеться в листі.
У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.
The Warren bullshit begins in paragraph 2 of the appeal where the nonsensical assumption is made that Usyk would not have risen had the ref ruled it a legal body shot from Dubois (which it wasn’t). pic.twitter.com/WseqgCSyXQ— Dan Rafael (@DanRafael1) September 6, 2023