З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа

З’явився текст апеляції на результат бою з Олександром Усиком, яку команда британця Даніеля Дюбуа відправила до WBA.

Про це повідомив Ден Рафаель у Twitter.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

The Warren bullshit begins in paragraph 2 of the appeal where the nonsensical assumption is made that Usyk would not have risen had the ref ruled it a legal body shot from Dubois (which it wasn’t). pic.twitter.com/WseqgCSyXQ