З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа

З’явився текст апеляції на результат бою з Олександром Усиком, яку команда британця Даніеля Дюбуа відправила до WBA.

Про це повідомив Ден Рафаель у Twitter.

"Через те, що, як стверджується в апеляції, були помилки у рішенні рефері бою Луїса Пабона, Дюбуа був несправедливо позбавлений свого законного статусу об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі.

Приблизно на 20-й секунді п’ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас, і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі.

Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усику було надано тривалий час на відновлення, який дозволив йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій", - йдеться в листі.