Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 2754
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 178
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 1648
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 10:45 40069 1
Ярмоленко може повернутися у загальну групу збірної України
Сьогодні 10:22 327
Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника
Вчора 21:41 554
Динамо підтвердило перехід Сидорчука до Вестерло
Вчора 17:54 1766
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Вчора 16:34 7853
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Вчора 16:17 16102
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Вчора 14:39 397
Прямі трансляції

З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа

Команда Дюбуа подала апеляцію на рішення бою з Усиком
Сьогодні 12:52 270 0
З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

З’явився текст апеляції на результат бою з Олександром Усиком, яку команда британця Даніеля Дюбуа відправила до WBA.

Про це повідомив Ден Рафаель у Twitter.

"Через те, що, як стверджується в апеляції, були помилки у рішенні рефері бою Луїса Пабона, Дюбуа був несправедливо позбавлений свого законного статусу об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі.

Приблизно на 20-й секунді п’ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас, і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі.

Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усику було надано тривалий час на відновлення, який дозволив йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій", - йдеться в листі.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 7853
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 6064
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 25223
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 16102
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 28750
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40069 1
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35779 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214872 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26437
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27279
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21664 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 40461 1