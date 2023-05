Чемпіон WBO у середній вазі Жанібек Алімханули (14-0, 9 КО) здолав Стівена Батлера (32-4-1, 26 KO) з Канади.

Бій завершився достроково. Суддя зупинив рефері після кількох нокдаунів.

AND STILL!



A dominant performance by @QazaqStyle 😤🇰🇿 #JanibekButler pic.twitter.com/8pGXZckI20