Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) здобув перемогу над Педро Кампу (33-2-1, 22 КО) у дебютному бої в першій напівсередній вазі.

У сьомому раунді Лопесу вдалося відправити суперника до нокдауну, а потім рефері зупинив бій.

YA’LL MUST HAVE FORGOT.@TeofimoLopez has returned 🌟 #LopezCampa pic.twitter.com/OYcj6Uzv1n