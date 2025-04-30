Екскапітан Челсі може продовжити кар’єру в Сельті

Сельта проявляє інтерес до флангового захисника Атлетико Мадрид Сесара Аспілікуети.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Клуб із Віго хоче підписати 35-річного ветерана на правах вільного агента. Його контракт із мадридцями діє до літа 2025 року.

Сельта планує робити ставку на власних вихованців, і клубу потрібні декілька досвідчених гравців, які допомагатимуть молоді прогресувати. У Віго вважають, що Аспілікуета чудово підходить на цю роль.

Сам 35-річний захисник не хоче приймати пропозицію Сельти вже зараз. Він хоче дочекатися кінця сезону, щоби знати, чи гратиме Сельта у наступному сезоні в єврокубках. Наразі команда йде сьомою в турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося про те, що захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро хоче перейти в Атлетико.