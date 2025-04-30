Він кращий, як боксер: Усик назвав фаворита потенційного бою Дюбуа – Джошуа

Володар титулів WBO, WBA та WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) висловився щодо потенційного реваншу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), назвавши фаворита поєдинку.

Про це він сказав у коментарі Mail Sport Boxing.

"Якщо бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, я знову скажу, що Джошуа переможе. Але Даніель – це дуже небезпечний опонент. Він чемпіон світу, має сильний удар. Вони обидва чудові бійці. Мій фокус – це мій табір та мій опонент.



Я вважаю, що Джошуа кращий, як боксер, у нього хороші навички боксу, він є олімпійським чемпіоном. Так, Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, але мені більше подобається Ентоні Джошуа в плані стилю боксу", – зізнався Усик.