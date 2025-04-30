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Він кращий, як боксер: Усик назвав фаворита потенційного бою Дюбуа – Джошуа

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 17:52
Він кращий, як боксер: Усик назвав фаворита потенційного бою Дюбуа – Джошуа
Олександр Усик
AP

Володар титулів WBO, WBA та WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) висловився щодо потенційного реваншу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), назвавши фаворита поєдинку.

Про це він сказав у коментарі Mail Sport Boxing.

"Якщо бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, я знову скажу, що Джошуа переможе. Але Даніель – це дуже небезпечний опонент. Він чемпіон світу, має сильний удар. Вони обидва чудові бійці. Мій фокус – це мій табір та мій опонент.

Я вважаю, що Джошуа кращий, як боксер, у нього хороші навички боксу, він є олімпійським чемпіоном. Так, Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, але мені більше подобається Ентоні Джошуа в плані стилю боксу", – зізнався Усик.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

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Олександр Усик

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