Збірна Бразилії відновила переговори з екстренером Бенфіки
Бразильська конфедерація футболу (CBF) відновила переговори з головним тренером Аль-Хіляля Жорже Жезушем.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Раніше угода з наставником Реала Карло Анчелотті зарвалася. CBF вирішила повернутися до кандидатури Жезуша, якого ще місяць тому розглядали як альтернативу італійському фахівцеві.
Контракт 70-річного фахівця із Аль-Хілялем діє до кінця червня поточного року, проте тренер готовий покинути клуб із Саудівської Аравії уже найближчими тижнями.
Жорже Жезуш відомий за роботою з такими клубами як Бенфіка, Спортинг, Фенербахче і Фламенго. Аль-Хіляль він очолює з літа 2023 року, раніше уже працював із командою в 2018 – 2019 роках.
На початку квітня повідомлялося про те, що збірну Бразилії може очолити Жозе Моурінью.