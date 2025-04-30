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Збірна Бразилії відновила переговори з екстренером Бенфіки

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 17:57
Збірна Бразилії відновила переговори з екстренером Бенфіки
Жорже Жезуш
ФК Аль-Хіляль

Бразильська конфедерація футболу (CBF) відновила переговори з головним тренером Аль-Хіляля Жорже Жезушем.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше угода з наставником Реала Карло Анчелотті зарвалася. CBF вирішила повернутися до кандидатури Жезуша, якого ще місяць тому розглядали як альтернативу італійському фахівцеві.

Контракт 70-річного фахівця із Аль-Хілялем діє до кінця червня поточного року, проте тренер готовий покинути клуб із Саудівської Аравії уже найближчими тижнями.

Жорже Жезуш відомий за роботою з такими клубами як Бенфіка, Спортинг, Фенербахче і Фламенго. Аль-Хіляль він очолює з літа 2023 року, раніше уже працював із командою в 2018 – 2019 роках.

На початку квітня повідомлялося про те, що збірну Бразилії може очолити Жозе Моурінью.

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