Американець Теофімо Лопес не зможе провести бій-реванш з австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

У контракті на бій не було прописано опцію реваншу. Таким чином, Лопес не зможе вимагати у Камбососа дати йому можливість повернути титули WBA, WBC, WBO та IBF.

No rematch clause for Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr. Fight was an IBF mandatory which went to purse bids. Kambosos Jr now free to do whatever he pleases.