За підсумками бою був новий абсолютний чемпіон світу

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 27 на 28 листопада у Нью-Йорку відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопес - Джордж Камбосос.

Після семи раундів по очкам лідирував Камбосос - він виграв 5 раундів. Наступні три раунди взяв Лопес і за підсумками 10 раундів рахунок був рівним - 94:94. 11-ий раунд краще провів Камбосос - у цьому раунді бій зупиняли для зупинки крові у Лопеса. І все вирішувалося у 12-му раунді.

Перемогу роздільним рішенням суддів отримав Джордж Камбосос. Австралійський боксер став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Камбосос відібрав пояси у Лопеса.