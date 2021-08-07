Красюк: За 3 роки Хижняк буде претендентом на титул чемпіона світу

Український боксер Олександр Хижняк став срібним призером Олімпійських ігор-2020 на Токіо, програвши нокаутом у фіналі бразильцеві Геберту Консейсану Соузі.

Промоутер Олександр Красюк прокоментував такий результат українця.

"Думаю, що думка з приводу бажання битися на Олімпіаді в Парижі, яку озвучив Олександр, трохи емоційна. Вважаю, що Хижняку потрібно робити висновки з приводу своєї тактики і переходити в профі. Я йому запропоную ті ж умови, як чемпіону Олімпіади", - заявив промоутер.

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"У мене є розуміння, як його вести і привести до титулу чемпіона світу за досить короткий термін. Олександр сказав, що хоче взяти реванш, але, думаю, на той час він вже буде в профі. За 3 роки він якщо не буде чемпіоном світу, то претендентом точно", - сказав Красюк.