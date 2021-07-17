 Митрофанов: Думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO | Бокс | Champion.com.ua
Шалений асист Караваєва визнали одним з найкращих на Євро-2020
Вчора 11:44 12056
Митрофанов переміг Бабатунде одноголосним рішенням суддів
Вчора 23:28 281
Визначилося місце проведення відбіркового матчу ЧС Казахстан - Україна
Вчора 20:30 1133
Ферстаппен виграв першу в історії спринтерську гонку Формули-1
Вчора 19:12 453
Світоліна назвала свою ціль на Олімпіаді
Вчора 15:54 787
Батько Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик - Джошуа
Вчора 11:40 3799
Шацьких: У Луческу залишилася та ж схема гри, що була за Хацкевича
Вчора 11:09 561
Калініна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
16.07.2021 21:12 1153 2
Болотніков прокоментував ситуацію з Карпатами
16.07.2021 18:54 1756 1
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися
16.07.2021 18:32 4018 6
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі
Ломаченко продовжує насолоджуватись відпусткою у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
16.07.2021 20:56 3714
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає
Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає Андрій Твердохліб
16.07.2021 20:20 717
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020
У мережу потрапило відео уставки Манчіні перед фінал Євро-2020 Андрій Твердохліб
16.07.2021 19:12 1333
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися
Фото дня. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися Андрій Твердохліб
16.07.2021 18:32 4018 6
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії
Зіркове фото: Маліновський зустрівся з чемпіоном світу на пляжі в Сардинії Андрій Твердохліб
16.07.2021 17:56 8386
Фантастичний переможний гол збірної України у ворота Потругалії
Фантастичний переможний гол збірної України у ворота Потругалії Андрій Твердохліб
16.07.2021 17:49 3322
Після бійки кулакаками не махають: Мак-Грегор записав дивне відеозверення після поразки від Пуар'є
Після бійки кулакаками не махають: Мак-Грегор записав дивне відеозверення після поразки від Пуар'є Андрій Твердохліб
16.07.2021 14:56 430
Дівчина дня. Спортсменка, чемпіонка, красуня - Ганна Різатдінова
Дівчина дня. Спортсменка, чемпіонка, красуня - Ганна Різатдінова Андрій Твердохліб
16.07.2021 14:23 1558
Мейвезер висміяв Мак-Грегора за його перелом
Мейвезер висміяв Мак-Грегора за його перелом Valeriy Ruchka
15.07.2021 22:03 1046
Уболівальники Арсенала знущаються над колишнім гравцем Шахтаря
Уболівальники Арсенала знущаються над колишнім гравцем Шахтаря Valeriy Ruchka
15.07.2021 18:44 3315
Прямі трансляції
Навколо спорту

Митрофанов: Думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO

Вчора 23:58 244 0
Раніше Митрофанов переміг Бабатунде одноголосним рішенням суддів
#Митрофанов

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) має намір провести поєдинок за оригінальний титул WBO.

Про це він розповів після перемоги нади Рілліваном Бабатунде (13-1, 8 КО).

"Я думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO, це завдання мого промоутера Олександра Красюка. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому мої мрії здійсняться. Я впевнений в своїх силах, у своїх можливостях. Іду, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів", - сказав Митрофанов

Нагадаємо, Чеботар здобув 9-ту перемогу на профі ринзі.

Коментарі ()