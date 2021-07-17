Митрофанов: Думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) має намір провести поєдинок за оригінальний титул WBO.

Про це він розповів після перемоги нади Рілліваном Бабатунде (13-1, 8 КО).

"Я думаю про чемпіонський бій за оригінальний титул WBO, це завдання мого промоутера Олександра Красюка. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому мої мрії здійсняться. Я впевнений в своїх силах, у своїх можливостях. Іду, щоб стати чемпіоном світу серед професіоналів", - сказав Митрофанов