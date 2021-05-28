 Головкін може провести бій в Японії | Бокс | Champion.com.ua
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Головкін може провести бій в Японії

Вчора 23:23 162 0
Боксер з Казахстану домовився про поєдинок з Муратом
Головкін може провести бій в Японії
#Головкін

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в середній вазі за версією IBF Геннадій Головкін (41-1-1, 36 КО) і володар поясу WBA Super в тій же вазі Ріота Мурата (16-2, 13 КО) домовилися про проведення поєдинку.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок відбудеться 28 грудня в Токіо і буде показаний онлайн стрімінг DAZN.

Попередньо обидва збираються провести по одному проміжному бою. Можливо, в один вечір.

Нагадаємо, після зриву бою між Джошуа і Тайсоном Ф'юрі WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа.

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