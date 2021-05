Головкін може провести бій в Японії

Чемпіон світу в середній вазі за версією IBF Геннадій Головкін (41-1-1, 36 КО) і володар поясу WBA Super в тій же вазі Ріота Мурата (16-2, 13 КО) домовилися про проведення поєдинку.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок відбудеться 28 грудня в Токіо і буде показаний онлайн стрімінг DAZN.

Попередньо обидва збираються провести по одному проміжному бою. Можливо, в один вечір.

