Чемпіон світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі має все необхідне, щоб в об'єднавчому бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF перемогти Ентоні Джошуа.

Про це заявив британський боксер напівсередньої ваги Амір Хан.

"Чи зможе Ей Джей перемогти Ф'юрі? Це питання задають собі багато фанатів боксу. Як на мене, Тайсон - великий суперваговик. І я не бачу, щоб хтось міг його перемогти. У Ф'юрі приголомшливі навички, він вміє рухатися в рингу. Думаю, у нього є все необхідне, щоб перемогти Джошуа.

Тайсон проявив себе, але йому ще багато що належить зробити і довести, щоб стати найкращим в світі", - зазначив Хан.