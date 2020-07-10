Колишній чемпіон світу кинув виклик легендарному Тайсону

Колишній чемпіон світу в хевівейті Ріддік Боу має намір повернутися на ринг заради поєдинку з легендарним співвітчизником Майком Тайсоном.

Про це заявив сам Боу.

"Якщо фанати хочуть знову побачити мій поєдинок, я не проти. Я бажаю зробити уболівальників щасливими. Я хочу, щоб мене пам'ятали як людину, яка дійсно віддав всі сили, щоб зробити бокс великим. Я хочу вийти на ринг. Упевнений, що це ідеальний час. Я дуже схвильований можливістю знову битися. Це офіційно. Я скажу так: я офіційно повертаюся і хочу влаштувати бій.

Давайте битися, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд. Ми з Тайсоном ходили в одну школу. Ми добре знаємо один одного. Ми починали дуже близько, адже жили в одному районі, але потім наші боксерські шляхи розійшлися. Природно, ми обидва стали чемпіонами світу в хевівейті. Я дуже схвильований і хочу побитися з Майком зараз. Я вийду проти нього в будь-який день тижня, будь то виставковий або справжній бій", - сказав Боу.