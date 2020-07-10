Джерело - Чемпіон.
54-річний американський ексчемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон родом з Конго.
Про це він зізнався у своєму Instagram.
"Я зробив генеалогічний ДНК-тест. Як з'ясувалося, я, бл**ь, родом з Конго. Так, у мене дійсно конголезьке коріння. Як на мене, це схоже на якусь нісенітницю", - сказав Тайсон.
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Нагадаємо, Тайсон відкинув пропозицію на 18 мільйонів доларів.